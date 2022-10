POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzen Person auf der B105 (Landkreis Vorpommern-Greifswald)

Neubrandenburg (ots) -



Am 28.10.2022, gegen 16:30 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 105, Höhe Ryckgraben-Brücke, vor der Abfahrt Wackerow, ein Verkehrsunfall, bei dem ein 43-jähriger Pkw-Fahrer nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen erlitt.



Nach bisherigen Ermittlungen überholte ein 41-jähriger Fahrer eines Pkw Kia in einer Kolonne und übersah offenbar den vorausfahrenden 43-Jährigen in seinem Pkw Skoda, als dieser dabei war nach links abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, die im Anschluss nicht mehr fahrbereit waren und daher geborgen werden mussten. Beide Kraftfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Bundesstraße voll gesperrt werden. Gegen 18:00 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.



Der durch den Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird gegenwärtig auf zirka 15.500 Euro geschätzt. Gegen den Kia-Fahrer ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Beide Pkw-Fahrer besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft.



