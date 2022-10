POL-NB: Zwei Verletzte Frauen nach Auffahrunfall auf der B 104 bei Stavenhagen (LK MSE)

Malchin (ots) -



Am 28.10.2022 gegen 12:00 Uhr befuhr die 36jährige Führerin des Pkw VW Up die B 104 aus Richtung Malchin kommend in Richtung Stavenhagen. Etwa zwei Kilometer vor Stavenhagen beabsichtigte sie, nach links in Richtung des dortigen Forsthauses abzubiegen, musste aber wegen Gegenverkehr anhalten. Eine dahinter in gleicher Richtung fahrende 22jährige Frau bemerkte den Haltevorgang offenbar zu spät und fuhr mit ihrem PKW VW (ebenfalls ein Up) mit hoher Geschwindigkeit auf.

Die 22jährige Verursacherin wurde schwerverletzt ins Klinikum Neubrandenburg, die 36jährige Geschädigte leichtverletzt ins KKH Demmin verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden durch zwei Abschleppunternehmen geborgen.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Die B 104 war für die Zeit der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell