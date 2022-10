POL-NB: Schwelbrand in einem Waldstück bei Strasen

Strasen/ Wesenberg (ots) -



Am 28.10.2022 gegen 12:55 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg ein Schwelbrand in einem Waldstück "Am Ellbogensee" in 17255 Strasen mitgeteilt.



Nach bisherigen Erkenntnissen habe ein 49-jähriger deutscher Staatsangehöriger die Glut einer Feuerschale in dem Waldstück entsorgt, welche sich folgend entzündete und ca. 50 Quadratmeter Waldbewuchs beschädigte.

Es wurde niemand verletzt.

Die freiwilligen Feuerwehren Strasen, Wustrow und Priepert waren zur Brandbekämpfung im Einsatz.



Die entstandene Schadenshöhe beträgt schätzungsweise 8.000 Euro.



Gegen den 49-Jährigen ermittelt nun die Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz wegen der fahrlässigen Brandstiftung.



Rückfragen bitte an:



Adina Ebert

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5114

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell