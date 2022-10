POL-ANK: Transporter in Greifswald aufgebrochen

Greifswald (ots) -



In der Zeit vom 27. Oktober, 17:50 Uhr, bis zum 28. Oktober 2022, 05:30 Uhr, haben bisher unbekannte Täter einen Firmentransporter im Ernst-Thälmann-Ring in Greifswald aufgebrochen und daraus Werkzeug sowie auch Maschinen gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwas mehr als 4.000 Euro.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und der Kriminaldauerdienst kam zur Spurensuche zum Einsatz. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834-540224, im Internet unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



