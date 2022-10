POL-HRO: Nicht bezahlte Corona-Tests? Neue Betrugsmasche im Umlauf

Rostock/Neubrandenburg (ots) -



Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeipräsidien Neubrandenburg und Rostock



In den vergangenen Tagen sind sowohl im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock als auch im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg vermehrt Anzeigen zu einer scheinbar neuen Betrugsmasche eingegangen: Firmen, Vereine aber auch Privatpersonen erhalten Mahnungen und Rechnungen zu angeblich erworbenen Corona-Tests. Ausgestellt sind die Schreiben von der Firma IG Trade Im- und Export aus 47441 Moers. Die Höhe der Rechnungen variiert zwischen vier bis knapp 40 000 Euro. In einem Fall erhielt ein gemeinnütziger Verein aus Rostock Post aus Moers. Darin wird der Kauf von 13000 Corona-Tests angegeben und eine Summe von 37.911,50EUR verlangt. Eine Textilreinigung aus Schwerin sollte um die 5000 Euro zahlen und ein Unternehmen von der Insel Rügen um die 2000 Euro. Auch in anderen Bundesländern wurden ähnliche Fälle bekannt. Sehr oft werden auch Apotheken angeschrieben.



Die Polizei rät allen, Mahnungen genau zu überprüfen. Haben Sie in der Vergangenheit wirklich Corona-Tests bezogen? Sollten Sie Schreiben der benannten Firma erhalten, raten wir dringend zu einer Anzeige und sich durch Mahnungen oder Inkassoandrohungen nicht unter Druck setzen zu lassen.



