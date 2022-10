POL-LWL: Schmuck zur Tageszeit aus Einfamilienhaus gestohlen

Schadeland/Lüttow-Valluhn (ots) -



Am Donnerstagnachmittag haben unbekannte Täter in Schadeland (Gemeinde Lüttow-Valluhn) Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro aus einem Einfamilienhaus gestohlen. Ersten Erkenntnissen zu Folge verschafften sich zwei Männer in der Testorfer Straße, durch eine offenstehende Eingangstür an der Rückseite des Hauses, Zutritt zu den Räumlichkeiten und suchten gezielt nach Schmuck. Anschließend sollen die Täter mit einem kleinen blauen PKW Renault, mit Hamburger Kennzeichen, geflüchtet sein. Kurze Zeit später wurden die Täter mit demselben Fahrzeug in dem Nachbarort Lüttow gesichtet. Auch hier versuchten die zwei Männer Schmuck aus einem Einfamilienhaus in der Straße "Krümmum" zu stehlen, wurden aber nach ersten Erkenntnissen nicht fündig. Beide Vorfälle ereigneten sich zwischen 14 und 14.20 Uhr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Tel. 038847/6060 um Hinweise zu den Tätern oder zum Fahrzeug.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Franziska Feja

Telefon: 03874/411 305

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell