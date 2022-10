POL-SN: 33-Jähriger im Mueßer Holz körperlich angegriffen

Schwerin (ots) -



Ein 33-jähriger Schweriner wurde gestern im Waldstück an der Ziolkowskistraße in Schwerin von einem unbekannten Täter körperlich angegriffen.



Der Geschädigte führte morgens gegen 7.15 Uhr seinen Hund aus. Dabei kam es zu einem Streitgespräch mit einem unbekannten Mann, der ebenfalls einen Hund dabei hatte. Als der Geschädigte seinen Weg fortgesetzt hatte, erlitt er einen schmerzhaften Schlag an den Kopf, der vermutlich mit einem unbekannten Gegenstand ausgeführt wurde.



Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach dem unbekannten Hundehalter. Der Mann wird wie folgt beschrieben:



Ca. 30 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, von schlanker Statur, trägt schwarzen Vollbart. Der Unbekannte war mit einer schwarzen Stoffhose mit Taschen an den Seiten sowie einer schwarzen Jacke mit Kapuze bekleidet. Bei dem geführten Hund könnte es sich um eine Bulldogge gehandelt haben.



Wer den Mann kennt oder sonstige Angaben zur Tat machen kann, wird gebeten, mit der Polizei Schwerin unter den Telefonnummer 0385/5180-2223 oder -1560 Kontakt aufzunehmen.



