POL-GÜ: Diebe stehlen Zigaretten im Wert von 16.000 Euro

Unbekannte Täter verschafften sich am 27.10.2022 unbefugt Zutritt zu Lagerräumen eines in Schwaan ortsansässigen Lebensmittelmarktes. Aus den Räumlichkeiten entwendeten die Täter diverse Kartons, welche mit Zigaretten als Stangenware gefüllt waren. Der Stehlschaden wird nach derzeitigem Stand der Ermittlungen auf bis zu 16.000 Euro geschätzt. Die Polizei setzte Beamte des Kriminaldauerdienstes für die Tatortarbeit ein.



Wie sich die Täter Zugang zu den geschlossenen Räumen verschaffen konnten, wird neben weiteren tatrelevanten Fragen Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein, die nun durch die Kriminalpolizei Güstrow geführt werden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell