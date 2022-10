POL-NB: Brand eines leerstehenden Einfamilienhauses in Wiek (LK Vorpommern-Rügen)

Details anzeigen leerstehendes Einfamilienhaus leerstehendes Einfamilienhaus

PR Sassnitz (ots) -



Am 27.10.2022 um 20:12 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des

Polizeipräsidiums Neubrandenburg über die Rettungsleitstelle des

Landeskreises Vorpommer-Rügen bekannt, dass es in der

Gerhart-Hauptmann-Straße in Wiek zu einem Brand in einem Haus

gekommen sein soll. Bei Eintreffen des zum Einsatz gebrachten

Funkstreifenwagens des PR Sassnitz bestätigte sich der Sachverhalt

und die ebenfalls alarmierten Feuerwehren Wiek, Putgarden, Breege,

Glowe und Sargard waren bereits vor Ort und hatten mit den

Löscharbeiten begonnen. In der weiteren Folge konnten sie das Feuer

unter Kontrolle bringen und löschen. Nach derzeitigem

Ermittlungsstand brach vermutlich im Dachstuhl eines seit Jahren

leerstehenden Einfamilienhauses aus bislang ungeklärter Ursache ein

Brand aus. Verletzt wurde dabei niemand. Der durch das Feuer

entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Das

Gebäude ist einsturzgefährdet.

Der Kriminaldauerdienst aus Stralsund hat die Ermittlungen wegen des

Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.



Marco Sellke

Polizeihauptkommissar

Dezernat 1 / Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell