POL-HRO: Zwei Leichtverletzte nach Schussabgabe mit CO2-Waffe in Rostock

Am Abend des 27.10.2022 kam es in Rostock im Rahmen einer

Streitigkeit zu einer dreifachen Schussabgabe aus einer CO2-Pistole

wodurch zwei Personen leicht verletzt wurden.

Gegen 19:20 Uhr trafen am Donnerstagabend der 22-jährige deutsche

Tatverdächtige und die 19 und 29 Jahre alten deutschen Geschädigten

in der Rostocker Maxim-Gorki-Straße aufeinander. In der Folge

gerieten die Personen in einen Streit worauf der Tatverdächtige eine

CO2-Waffe zog und auf die beiden Geschädigten insgesamt drei Schüsse

ausschließlich mit Gas abgab. Beide Geschädigte erlitten dadurch

leichte oberflächliche Verletzungen welche keine weitere medizinische

Versorgung erforderten.

Die Polizei nahm den Sachverhalt vor Ort auf. Zwei der drei

beteiligten Personen sind polizeilich bereits hinlänglich bekannt.

Der Tatverdächtige muss sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen

Körperverletzung und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz

verantworten.



André Falke

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



