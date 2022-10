POL-HST: Zeugenaufruf nach wiederholtem Einbruch in Hort

Details anzeigen Bildquelle Poliizei Stralsund Bildquelle Poliizei Stralsund

Stralsund (ots) -



Am Donnerstag, dem 27.10.2022 wurde gegen 07:45 Uhr der Polizei Stralsund ein Einbruch in einen Hort im Louis-Fürnberg-Weg in Stralsund gemeldet.



Die Beamten vor Ort staunten nicht schlecht, waren sie doch erst vor wenigen Tagen dort, um einen Einbruch aufzunehmen. Bislang unbekannte Täter hatten am vergangenen Wochenende, mutmaßlich in der Zeit von Freitag 21.10.2022, 17:00 bis Sonntag 23.10.2022, 16:00 Uhr ein Fenster eingeschlagen und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Hier wurde ein Tresor (siehe Bild) etwa in der Größe 30 x 25 cm komplett entwendet.



In der Zeit von Mittwoch 26.10.2022, 17:00 Uhr bis zum heutigen Donnerstag 27.10.2022, 08:00 Uhr wurde abermals durch unbekannte Täter ein Fenster eingeschlagen und erneut ins Innere eingedrungen. Ob und was dieses Mal entwendet wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.



Der Kriminaldauerdienst war bei beiden Sachverhalten zur Spurensuche und -sicherung vor Ort. Ein möglicher Zusammenhang zwischen beiden Taten wird geprüft.



Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Stralsund unter 03831/28900, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Marcel Opitz

Telefon: 03831/245 205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell