POL-LWL: Mann versuchte Transportergespann von Baustelle zu entwenden

In Rastow hat ein Mann am Donnerstagvormittag versucht, ein Transportergespann von einer Baustelle zu entwenden. Arbeiter auf der Baustelle vereitelten den Versuch und zogen den Mann, der den Kleintransporter bereits gestartet hatte, aus dem Fahrzeug. Zuvor hatte sich der 63-jährige Tatverdächtige heimlich auf den Fahrersitz des nicht verschlossenen Kleintransporters gesetzt und die Zündung mit dem steckenden Fahrzeugschlüssel betätigt. Wegen der angezogenen Handbremse gelang es dem Tatverdächtigen nicht sofort, das aus Transporter und Anhänger bestehende Fahrzeuggespann zu entwenden. Anwesende Bauarbeiter hielten den 63-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten konnten den Tatverdächtigen, der keinen festen Wohnsitz hat, wenig später identifizieren. Dieser ist bereits mehrfach, unter anderem wegen Eigentumsdelikten, polizeibekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen den 63-Jährigen nun wegen des versuchten Diebstahls.



