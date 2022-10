POL-HST: Hoher Stehlschaden nach Einbruch in Baucontainer

Stralsund (ots) -



Am heutigen Donnerstag, dem 27.10.2022 wurde gegen 07:00 Uhr der Polizei in Stralsund gemeldet, dass ein Baucontainer in der Lilienthalstraße aufgebrochen wurde.



Demnach öffneten noch unbekannte Täter im mutmaßlichen Zeitraum vom Mittwoch 26.10.2022, 16:00 Uhr bis 27.10.2022, 07:00 Uhr den Baucontainer gewaltsam und entwendeten diverse darin befindliche Baumaschinen und Werkzeuge unter anderem der Marke Hilti. Der Stehschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.



Eine Anzeige wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls wurde aufgenommen. Die Kriminalpolizei Stralsund hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Zeugen, die Feststellungen zu Tat oder Tätern gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Stralsund unter Tel. 03831 28900, der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jeden anderen Polizeidienststelle zu melden.



