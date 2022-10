POL-SN: 20-jähriger unter Drogeneinfluss mit E-Scooter unterwegs

Schwerin (ots) -



Ein 20-Jähriger befuhr am gestrigen Tag gegen 7.20 Uhr verbotswidrig mit einem E-Scooter den Gehweg in der Robert-Beltz-Straße und wurde daraufhin von Beamten den Polizeihauptreviers Schwerin auf sein Fehlverhalten hin angesprochen. Im weiteren Verlauf erhärtete sich der Verdacht, dass der Deutsche aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte.

Nachdem ein entsprechender Vortest positiv ausfiel, wurde von der Polizei die Entnahme einer Blutprobe bei dem Heranwachsenden veranlasst.

Neben einem Bußgeld i. H. von mindestens 500 Euro, einem Monat Fahrverbot sowie zwei Punkten im Flensburger Verkehrszentralregister erwartet den jungen Mann nun auch ein Strafverfahren.

Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen aufgenommen.



