POL-LWL: Schuppen abgebrannt - Polizei ermittelt

Auf einem Privatgrundstück in Goldenitz ist am späten Mittwochabend ein Schuppen abgebrannt. Dabei ist ersten Schätzungen zufolge ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro entstanden. Gegen 21:40 Uhr hatte eine Nachbarin den Brand bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte der etwa 20x10 Meter große Schuppen bereits in voller Ausdehnung. Angrenzende Gebäude wurden durch das Feuer nicht in Mitleidenschaft gezogen. Inwieweit sich Gegenstände im brennenden Schuppen befanden, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt zur Brandursache, Brandstiftung wird derzeit nicht ausgeschlossen. Kriminalisten sind auch am Donnerstag noch vor Ort, um den Brandort zu untersuchen.



