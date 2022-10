POL-GÜ: 1,93 Promille - Autofahrer greift Polizisten an

Papendorf (ots) -



Am späten Abend des 26.10.2022 wurden Beamte der Polizei Bad Doberan durch einen alkoholisierten Autofahrer angegriffen. Ein Beamter wurde leicht verletzt.



Gegen 23:30 Uhr überprüften die eingesetzten Beamten die Ortschaft Papendorf. Hintergrund der Maßnahme war ein zuvor bekannt gewordener Einbruchsalarm eines örtlichen ansässigen Lebensmittelmarktes. Im Rahmen der Streifenfahrt wurden die Beamten auf ein vor ihnen fahrendes Fahrzeug aufmerksam. Auf die Weisung der Beamten das Fahrzeug anzuhalten, reagierte der Fahrer des Transporters zunächst jedoch nicht. Bei der kurze Zeit später erfolgten Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der vermeintliche Fahrer, ein 40-jähriger Mann, erheblich alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,93 Promille.



Auf die polizeilichen Maßnahmen reagierte der Mann äußerst aggressiv. Unvermittelt griff er einen Beamten durch Fußtritte und Faustschläge an. Die Polizisten konnten den tatverdächtigen Deutschen überwältigen und ihm Handfesseln anlegen. Der angegriffene Beamte wurde leicht verletzt. Bei dem in Papendorf wohnhaften Tatverdächtigen wurde im weiteren Verfahren eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Zudem wurde der Führerschein beschlagnahmt.



Die Kriminalpolizei Güstrow hat die weiteren Ermittlungen zu dem Sachverhalt übernommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Florian Müller

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell