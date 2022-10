POL-NB: Wohnungseinbruchsdiebstahl in Greifswald, Landkreis Vorpommern-Greifswald

Greifswald (ots) -



Am 26.10.2022 gegen 18:15 Uhr wurde der Polizei über Notruf ein

Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Peter- Warschow-

Straße mitgeteilt. Der oder die Täter drangen gewaltsam in die

Wohnung der Geschädigten ein und durchsuchten sie. Entwendet wurde

nach ersten Erkenntnissen Bargeld und Schmuck.

Der Kriminaldauerdienst des KK Anklam hat die Ermittlungen wegen

Wohnungseinbruchsdiebstahls vor Ort aufgenommen und eine Spurensuche

durchgeführt. Zur Höhe des Schadens werden aus ermittlungstaktischen

Gründen keine Angaben gemacht.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



