POL-NB: Exhibitionistische Handlungen eines jungen Mannes in Ferdinandhof im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Ueckermünde (ots) -



Am späten Nachmittag des 26.10.2022 gegen 17:05 Uhr wurde die Polizei

über den Notruf informiert, dass ein Mann in Ferdinandshof, im

Bereich der Gundelachstraße, an einem Baum exhibitionistische

Handlungen an sich durchführt. Anschließend suchte er den Spielplatz

in der Gundelachstraße auf und sprach dort Kinder an. Nach einem

kurzen Gespräch mit anwesenden Erwachsenen entfernte sich der junge

Mann mit seinem blauen Fahrrad in Richtung des Netto-Marktes in der

Gundelachstraße. Nach den Aussagen von zwei erwachsenen Zeugen,

welche den Herrn von ihren Balkonen aus bei seiner Handlung

beobachteten, ist der junge Mann etwa 16 bis 18 Jahre alt, ca. 175 cm

groß und von stabiler Figur. Er hat lockige, dunkle Haare und war mit

einer blauen Jeanshose, einem schwarzen Slip und einem schwarzem

T-Shirt mit einem weißen Muster auf der Brust bekleidet. Trotz

sofortiger Nahbereichsfahndung konnte die Person durch die Polizei

nicht mehr festgestellt werden.



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der

Aufklärung dieser Straftat. Wer Angaben zu dieser Person machen kann,

meldet sich bitte bei der Polizei in Ueckermünde unter Telefon

03977182224 , jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet

unter www.polizei.mvnet.de.



