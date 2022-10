POL-ANK: Mehrere Garagen in Pasewalk aufgebrochen

Pasewalk (ots) -



Die Polizei wurde heute informiert, dass in mehrere Garagen in Pasewalk eingebrochen wurde. Nach aktuellen Informationen haben Unbekannte 20 Garagen des Komplexes im Stiftshofer Weg und sieben Garagen im Komplex in der Speicherstraße aufgebrochen. Worauf es die Täter abgesehen hatten, bleibt ebenso wie die Höhe des Sachschadens zu ermitteln. Es wurden Anzeigen wegen schweren Diebstahls aufgenommen. Die Kriminalpolizei war zur Spurensicherung im Einsatz und hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei Pasewalk unter 03973 220-224 und die Internetwache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



