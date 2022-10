POL-ANK: Schwerer Verkehrsunfall bei Greifswald mit vier Verletzten

Greifswald (ots) -



Auf der L 35 bei Greifswald auf Höhe der B 109 (Ortsumgehung von Greifswald / Gützkower Landstraße / nördliche Auf- bzw. Abfahrt) kam es heute Morgen (26.10.2022, 07:45 Uhr) zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Informationen der Polizei verließ der Fahrer eines Ford-Transporters die Umgehungsstraße und bog nach rechts in Richtung Gützkow ab. An der Einmündung (Fahrtrichtung Greifswald) standen zeitgleich drei andere Fahrzeuge, darunter ein Toyota Yaris, ein Citroen und ein Toyota Corolla.



Beim Abbiegen verlor der 62-jährige Transporterfahrer vermutlich aufgrund von körperlichen Mängeln die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit dem Toyota Yaris, der auf der Linksabbiegespur stand. Die Fahrzeuge wurden anschließend gegen den dahinter stehenden Citroen sowie einen auf der Geradeausspur stehenden Toyota Corolla geschoben.



Der Transporterfahrer sowie der 57-jährige Yaris-Fahrer wurden bei dem Unfall schwer, die 40-jährige Fahrerin des Citroen sowie der 32-jährige Corolla-Fahrer leicht verletzt. Sie alle wurden durch Rettungskräfte vor Ort versorgt und zum Teil zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt.



Aufgrund der Trümmerteile und ausgelaufener Betriebsstoffe war die Berufsfeuerwehr zum Reinigen der Fahrbahn im Einsatz. Während der Einsatz- und Rettungsmaßnahmen sowie der Aufräumarbeiten war der Bereich für ca. eineinhalb Stunden komplett gesperrt.



Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie fahrlässige Körperverletzung gegen den Transporterfahrer wurde eingeleitet. Alle Personen haben die deutsche Staatsangehörigkeit.



