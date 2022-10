POL-LWL: Hochwertiges Elektrowerkzeug aus Kleintransporter gestohlen

Wittenförden (ots) -



In der Nacht zu Mittwoch haben unbekannte Täter in Wittenförden aus einem Kleintransporter hochwertiges Elektrowerkzeug gestohlen. Der Stehlschaden wird derzeit auf ca. 3000 Euro geschätzt. Ersten Erkenntnissen zu Folge sollen die Täter eine Tür am Heck des Transporters gewaltsam geöffnet und unter anderem mehrere Elektrosägen entwendet haben. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Die Polizei in Hagenow (03883/6310) bittet um Hinweise zu diesem Vorfall, der sich zwischen Dienstag, 18:00 Uhr und Mittwoch, 07:00 Uhr im Bereich der Kirche (Triftweg) ereignet hat.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell