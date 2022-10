POL-HRO: Schwerer Raub im Rostocker KTC

Rostock (ots) -



Am Dienstag, dem 25.10.2022, konnte ein Ladendedektiv einen Mann dabei beobachten, wie dieser sich, in einem Geschäft im KTC, Ware in seine Hosentasche steckte. Beim Verlassen des Marktes sprach der Ladendedektiv den 20-Jährigen an, woraufhin dieser versuchte zu fliehen. Die Security-Mitarbeiter konnten den Mann an der Flucht hindern, wogegen dieser sich heftig wehrte. Mit Hilfe weiterer Besucher konnte der Tatverdächtige bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Verletzt wurde bei der Auseinandersetzung niemand. Die gegen 17.30 Uhr alarmierten Polizeibeamten fanden bei dem Deutschen nicht nur das Diebesgut, sondern auch zwei Messer, darunter ein Einhandmesser. Der aus dem Landkreis Mecklenburgische-Seenplatte stammende Mann wurde in Gewahrsam genommen.



Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen wegen dem Verdachts des Schweren Raubes übernommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell