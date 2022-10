POL-HRO: Abschlussmeldung zum Ereignis in Warnemünde

Rostock (ots) -



Nachdem zwei Personen am gestrigen Tag leblos aus der Warnow geborgen

wurden (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5353453),

dauern die Ermittlungen an.



Bei den Verstorbenen handelt es sich um einen 83-Jährigen und seine

80-jährige Ehefrau aus Rostock. Nach derzeitigem Stand der

Ermittlungen kann ein Unfall ausgeschlossen werden. Die abschließende

Ursache für den Vorfall steht noch nicht fest und ist Bestandteil des

Todesermittlungsverfahrens.



