POL-LWL: Fahrzeugelektrik aus PKW gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Auf einem Parkplatz in Drefahl haben unbekannte Täter aus dem Motorraum eines PKW VW diverse Fahrzeugelektrik gestohlen. Der dabei entstandene Schaden wird auf knapp 1000 Euro geschätzt. Ersten Erkenntnissen zu Folge haben die Täter die Fahrertür gewaltsam geöffnet und anschließend die Verriegelung der Motorhaube betätigt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum vom 24.10.2022, 12:00 Uhr bis zum 25.10.2022, 18:00 Uhr in der Waldstraße nahe einer Gaststätte, nimmt die Polizei in Parchim (Tel.03871/6000) entgegen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Franziska Feja

Telefon: 03874/411 305

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





