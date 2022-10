POL-ANK: Unbekannte schießen Feuerwerkskörper auf Kitagelände in Anklam

Anklam (ots) -



Gestern Nachmittag (25. Oktober 2022, gegen 15:30 Uhr) kam es zu einem Vorfall in einer Kindertagesstätte in Anklam. Unbekannte Täter haben aus einem Wohnblock eine Silvesterrakete in Richtung des Kitageländes in der Bremer Straße abgeschossen. Der Feuerwerkskörper landete in einem Baum, sodass niemand verletzt wurde, zu dem Zeitpunkt spielten jedoch mehrere Kinder auf dem Außengelände.



Die Polizei hat daher die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz sowie auch versuchter gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Anklam unter 03971 251 2224, bei der Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Katrin Kleedehn

Telefon: 039712513040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell