POL-NB: Verkehrsunfall mit fünf beteiligten PKW in Greifswald, Landkreis Vorpommern-Greifswald

Am Dienstag, den 25.10.2022 gegen 21:00 Uhr befuhr ein 19-jähriger deutscher Staatsangehöriger in Greifswald den Puschkinring. Nach Angaben von Zeugen hatte er infolge zu hoher Geschwindigkeit sein Fahrzeug, einen weißen VW Caddy, nicht unter Kontrolle und kollidierte mit vier geparkten Pkw. Von diesen Pkw waren 3 nicht mehr fahrbereit, der Sachschaden beträgt ca. 30.000,- Euro. Im Anschluss flüchtete der Unfallverursacher vom Unfallort, konnte aber in der näheren Umgebung durch Zeugen ausfindig gemacht werden. Bei der Kontrolle des Unfallfahrers wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten Atemalkohol festgestellt und bei ihm ein Atemalkoholtest durchgeführt. Der Wert betrug 1,47 Promille. Nach erfolgter Unfallaufnahme und Blutprobenentnahme wurde der Führerschein des 19-Jährigen beschlagnahmt. Personen wurden nicht verletzt.



