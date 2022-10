POL-HRO: Mehrere Fahrzeuge und Fahrräder in Schweriner Innenstadt beschädigt - Polizei stellt Tatverdächtige

Schwerin (ots) -



Am 26.10.2022 gegen 01:00 Uhr wurde die Polizei darüber informiert,

dass es in der Innenstadt von Schwerin aktuell zu Sachbeschädigungen

kommt. Die möglichen Tatverdächtigen sollen zudem noch im Bereich

unterwegs sein. Im Rahmen einer Nahbereichssuche mehrerer Funkwagen

des Polizeihauptreviers Schwerin konnten diese dann vor dem

Schlossparkcenter festgestellt werden. Bei den Tatverdächtigen

handelt es sich um zwei minderjährige deutsche Jugendliche, welche

zuvor aus einer Einrichtung als vermisst gemeldet worden waren. Bei

der Durchsuchung der Personen nach möglichen Tatmitteln konnte ein

Messer aufgefunden und sichergestellt werden. Die Polizei begab sich

auf die Suche nach weiteren beschädigten Autos. Im Ergebnis ist

festzuhalten, dass derzeit sechs Fahrzeuge im Bereich Goethestraße,

Heinrich-Mann-Straße und Geschwister-Scholl-Straße beschädigt sind.

Zudem wurden am Marienplatz und im Bereich der Burgseegalerie acht

Fahrräder beschädigt. Der Sachschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst Schwerin war zur Tatortarbeit und

Spurensicherung im Einsatz.

Die tatverdächtigen minderjährigen Jugendlichen wurden nach

Beendigung der polizeilichen Maßnahmen zurück in die Einrichtung

gebracht.



Personen, deren Fahrzeuge in diesem Bereich ebenfalls beschädigt

wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schwerin, Telefon

0385-5180 2224, zu melden.



