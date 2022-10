Öffentlichkeitsfahndung Vermisst Gudrun Nagel

Details anzeigen Gudrun Nagel Gudrun Nagel

Seit dem 25.10.2022, 13:30 Uhr wird die 70-jährige Gudrun Nagel aus Zingst (LK VR) vermisst. Frau Nagel ist orientierungslos und benötigt dringend Hilfe. Sie verließ die Pflegeeinrichtung in Zingst, Müggenburger Weg und ist bis jetzt unbekannten Aufenthaltes.

Frau Nagel hat kurze graue Haare und ist etwa 160 cm groß. Sie ist bekleidet mit einem braunen Pullover, einem blauen Halstuch mit weißen Punkten, einer blauen Jeanshose und Hausschuhen. Alle bisherigen Fahndungs- und Suchmaßnahmen der Polizei und Feuerwehr verliefen bisher erfolglos.

Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage und die Online-Portale um Veröffentlichung gebeten.

Die Bevölkerung wird um Mithilfe bei der Suche nach Frau Nagel ersucht. Hinweise bitte an die Polizei in Barth Telefon 0382316720, an jede andere Polizeidienststelle oder über das Internet www.polzeimvnet.de.

Mit freundlichen Grüßen

EPHK Rüdiger Ochlast

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst