POL-HRO: Geldautomaten in Schweriner Altstadt manipuliert

Schwerin (ots) -



Am Wochenanfang sind zwei Geldautomaten am Marienplatz manipuliert

worden.



Bankmitarbeiter wendeten sich am Montag an die Polizei, als sie

Unregelmäßigkeiten an einem Automaten feststellten. Die

Kriminalpolizei kam zum Einsatz und sicherte Spuren am Tatort.

Tags darauf wurde die Beschädigung eines weiteren Automaten

festgestellt. Auch dort wurde wiederum durch das Anbringen von

technischem Gerät versucht, den Geldautomaten zu manipulieren.

Inwieweit ein Vermögensschaden bei Personen entstanden ist, die

versucht haben Geld abzuheben, ist derzeit nicht bekannt. Hierzu

ermittelt nun die Kriminalpolizei.



Personen, die an den betroffenen Geldautomaten seit dem Wochenende

Geld abgehoben haben, werden gebeten, ihre Kontobewegungen zu

überprüfen und sich bei Unregelmäßigkeiten umgehend an die Polizei

und ihre Bank zu verwenden.



Zeugen, die verdächtigte Personen an Geldautomaten am Schweriner

Marienplatz wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei

unter der Telefonnummer 038208-8882224 oder der Internetwache unter

polizei.mvnet.de zu melden.



Die Polizei empfiehlt allen Bürgerinnen und Bürgern Bankautomaten vor

der Bedienung auf etwaige Anbringungen zu prüfen. Weiterhin sollte

bei der Eingabe des PIN darauf geachtet werden, dass dieser durch das

Bedecken der Finger geschützt wird.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell