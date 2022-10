POL-HRO: Fanszene Hansa Rostock: Mutmaßlicher Straftäter identifiziert

Rostock (ots) -



Im Verfahren um die Volksverhetzung und Beleidigung bei der Partie F.C. Hansa Rostock gegen 1. FC Kaiserslautern (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5352628) konnte ein 23 Jahre alter Tatverdächtiger durch intensive kriminalpolizeiliche Ermittlungen identifiziert werden. Der Rostocker kann der aktiven Fanszene des F.C. Hansa Rostock zugeordnet werden.



Ob es sich bei dem Tatverdächtigen um die gleiche Person handelt, die sich bereits gestern beim Verein als Täter bekannt hat, kann nicht abschließend gesagt werden. Der Verein hat die Personalien auf Anfrage bisher nicht an die Polizei übermittelt. Die Ermittlungen des Staatsschutzes dauern an.



