POL-NB: Diebstahl von 39 Stück Markenbutter

Neubrandenburg (ots) -



Am gestrigen 24.10.2022 ist es zum Diebstahl von insgesamt 39 Stück (fast 10kg) Markenbutter auf dem Neubrandenburger Datzeberg gekommen.



Am 24.10.2022 gegen 15:00 Uhr teilte der Ladendetektiv eines Supermarktes in der Max-Adrion-Straße mit, dass er soeben zwei unbekannte Tatverdächtige per Videoüberwachung im Geschäft beobachten konnte, als sie 39 Stück Butter der Marke "Kerrygold" im Wert von 136,11 EUR in einen mitgeführten Rucksack verstauten. Als der Ladendetektiv die beiden Personen ansprach, ließen diese den Rucksack mit dem Diebesgut fallen und flüchteten aus dem Geschäft. Die Butter konnte im Supermarkt verbleiben.



Die Ermittlungen wegen des Diebstahls wurden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu möglichen Tatverdächtigen geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224.



Rückfragen bitte an:



Diana Mehlberg

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell