POL-LWL: Hochwertige Werkzeuge aus Baucontainer gestohlen

Werkzeuge und Ausrüstungsgegenstände im Gesamtwert von ca.15.000 Euro haben unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag von einer Baustelle an der Landesstraße nahe Vielank gestohlen. Betroffen war ein Großcontainer auf der Baustelle, den die Täter zuvor gewaltsam geöffnet hatten. Aus dem Container entwendeten die Einbrecher unter anderem einen Stromgenerator, einen Bodenverdichter sowie mehrere mit Treibstoff gefüllte Kanister. Von einer zielgerichteten Tat ist auszugehen. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zu diesem Vorfall, der sich unmittelbar neben der Landesstraße ereignet hat, nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) entgegen.



