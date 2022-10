POL-HRO: Polizeieinsatz am Passagierkai 3 in Rostock Warnemünde

Rostock/Warnemünde (ots) -



Am Kreuzfahrtterminal Warnemünde, Höhe Passagierkai 3, gibt es aktuell einen größeren Polizeieinsatz. Zeugen meldeten ein Auto, welches gegen 10:39 Uhr in die Warnow gefahren ist. Das Fahrzeug sank innerhalb weniger Minuten. In dem Auto saßen zwei Personen, beide wurden von Tauchern der Rostocker Berufsfeuerwehr leblos aus dem Wasser geborgen.



Neben der Wasserschutzpolizei war auch der Seenotkreuzer im Einsatz, um die Unglücksstelle seeseitig abzusichern. Der Schiffsverkehr, der zwischenzeitlich eingestellt werden musste, hat den Betrieb bereits wieder aufgenommen. Derzeit wird die Bergung des Autos vorbereitet.

Die Kriminaltechnik der Kriminalpolizeiinspektion Rostock ist vor Ort im Einsatz. Weitere Angaben und Hintergründe zu dem Unglück können vorerst nicht mitgeteilt werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.



