POL-GÜ: Betrug via WhatsApp kostet Güstrower 6450 Euro

Am Montagmorgen verlor ein 69-jähriger Güstrower knapp 6500 Euro und wurde Opfer dreister Betrüger.



Am 24.10.2022 erhielt der Mann von einer ihm unbekannten Nummer auf dessen Smartphone eine Kurznachricht bei WhatsApp. Die Masche der Betrüger: Der Absender gab sich als die vermeintliche Tochter des Geschädigten aus und bat diesen um finanzielle Unterstützung.



Der arglose Mann schöpfte aufgrund der für ihn plausiblen Angaben keinen Verdacht. Erst nachdem die unbekannten Täter nach bereits zwei realisierten Überweisungen weitere Zahlungen forderten, wurde der Geschädigte misstrauisch und kontaktierte weitere Angehörige.



Die Kriminalpolizei Güstrow hat die Ermittlungen zu dem Sachverhalt übernommen und warnt in diesem Zusammenhang erneut vor dieser Betrugsmasche.



