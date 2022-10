POL-ANK: Unbekannte stehlen Wechselrichter im Solarpark Wrangelsburg

Wolgast (ots) -



Am gestrigen Tag (24. Oktober 2022) wurde die Polizei über den Diebstahl von vier Wechselrichtern aus einem Solarpark in Wrangelsburg informiert. Im Tatzeitraum vom 24. Oktober 2022, 00:55 Uhr, bis 01:10 Uhr haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Gelände des Solarparks verschafft und die Wechselrichter im Gesamtwert von etwa 30.000 Euro gestohlen.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und der Kriminaldauerdienst hat Spuren am Tatort gesichert.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Wolgast unter 03836 252-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



