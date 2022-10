POL-NB: Gewaltvorfall auf dem Bahnhofsvorplatz in Greifswald

Greifswald (ots) -



Am 24.10.2022 gegen 17:40 Uhr erhielt das Polizeipräsidium Neubrandenburg die Mitteilung über einen möglichen Gewaltvorfall auf dem Bahnhofsvorplatz in Greifswald. Passanten teilten der Polizei mit, dass einer männlichen Person in den Hals gestochen wurde. Der Tatverdächtige sei zunächst flüchtig gewesen, konnte jedoch kurze Zeit später aufgrund zahlreiche Zeugenhinweise im Stadtgebiet Greifswalds festgestellt und festgenommen werden. Ein mögliches Tatwerkzeug wurde in unmittelbarer Nähe zum Tatort aufgefunden und sichergestellt.



Der 26-jährige deutsche Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen. Er wird im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden.



Der 34-jährige, vermutlich polnische Geschädigte, befindet sich in einem kritischen Gesundheitszustand.



Die Kriminalpolizeiinspektion Anklam hat die Ermittlungen aufgenommen.



