POL-NB: Präventionsveranstaltung zum Tag des Einbruchsschutzes

Mit der Zeitumstellung Ende Oktober und den damit kürzer werdenden Tagen bieten sich Einbrechern die besten Voraussetzungen für ihre Taten. Unter dem Motto "Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit" nutzt die Polizei seit 2012 mit ihren Kooperationspartnern aus Versicherungswirtschaft, Industrieverbänden und Fachbetrieben im Rahmen der bundesweiten Kampagne "K-Einbruch" den Tag der Zeitumstellung, um für das Thema zu sensibilisieren.

Der "Tag des Einbruchsschutzes" findet dieses Jahr am 30.10.2022 statt.



Auch die Polizeiinspektion Neubrandenburg beteiligt sich an der Aktion. Dazu laden die Präventionsberater und -beraterinnen am 27.10.2022 in der Zeit von 13:00 - 18:00 Uhr ins Bethaniencenter Neubrandenburg ein. Unter Beteiligung des Weissen Ringes sowie Fachfirmen auf dem Gebiet der mechanischen sowie elektronischen Einbruchshemmung werden sie Tipps und Ratschläge für alle Interessierten geben.



Das Themenfeld reicht von sicheren Fenstern und Türen, richtigen Verriegelungssystemen, Türspionen sowie elektronischen Helfern wie Einbruch-meldeanlagen. Interessierte können sich kostenlos und neutral beraten lassen oder auch Termine zur Beratung im Eigenheim vereinbaren. An zahlreichen Ständen werden Musterstücke vorgehalten, die den Interessierten wirkungsvolle mechanische und elektronische Einbruchshemmung demonstrieren.



Unsere Präventionsberater und Präventionsberaterinnen stehen Interessierten an dem Tag auch gerne für Fragen anderer Themenbereiche, wie z.B. das richtige Verhalten beim Feststellen von Straftaten, dem Opferschutz oder auch dem Enkeltrick zur Verfügung.



Schon vorab haben wir einige Tipps der Einbruchschutzberater:



- Nutzen Sie smarte Lichtsysteme, möglichst mit Zeitschaltuhr (zum

Stromsparen reichen auch sehr kurze Sequenzen), um möglichst

einen belebten Eindruck im Haus oder der Wohnung zu erwecken.



- Schließen Sie Fenster und Fenstertüren vor dem Verlassen des

Hauses. Bedenken Sie: Gekippte Fenster sind offene Fenster! Die

Schlüssel von abschließbaren Fenstergriffen nicht stecken

lassen.



- Die Haustür sollten Sie möglichst doppelt abschließen.



- Lassen Sie nur nachts die Rollläden herunter.



- Schließen Sie immer ihr Garagentor, auch wenn Sie nur kurz

abwesend sind.



- Alarmieren Sie in konkreten Verdachtsfällen sofort die Polizei

über den Notruf 110.



Wir freuen uns auf viele interessierte Bürgerinnen und Bürger am 27.10.2022 in der Zeit von 13:00 - 18:00 Uhr im Bethaniencenter Neubrandenburg.



