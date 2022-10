POL-NB: Unbekannte Substanz im Hausflur führt zu Atemwegsreizungen

Wolgast (ots) -



Am Montag den 24.10.2022 gegen 16:22 Uhr, wurde das Polizeirevier

Wolgast fernmündlich durch einen Bewohner des Wohnblocks in der

Bahnhofstraße 90c in Wolgast darüber in Kenntnis gesetzt, dass eine

oder mehrere unbekannte Personen eine unbekannte Substanz im Hausflur

verteilt hätten. Hierdurch kam es zu gesundheitlichen

Beeinträchtigungen der Bewohner im Bereich der Atemwege.

Bei Eintreffen am Einsatzsort stellten die Polizeivollzugsbeamten

keinen Geruch bzw. keine Substanzen im Treppenhaus fest, verspürten

jedoch sofort ein Kribbeln im Hals. Die Gefahrgutzüge der

Berufsfeuerwehr Greifswald, sowie der FFW Lubmin und Lassan mit

insgesamt 70 Kameraden wurden alarmiert, auch ein RTW und ein NEF

waren vort Ort im Einsatz. Der Wohnblock musste nach Einschätzung der

Feuerwehr jedoch nicht evakuiert werden. Eine Ausbreitung der

unbekannten Substanz in die Wohnungen konnte ausgeschlossen werden.

Bisher kamen acht Personen mit der unbekannten Substanz in Kontakt,

welche alle über leichten Reizhusten klagten. Zudem klagten die

beiden eingesetzten Polizeivollzugsbeamten des PR Wolgast über

leichten Reizhusten, waren jedoch weiterhin dienstfähig. Der Hausflur

wurde belüftet. Die Wohnungsgesellschaft wird zur Ermittlung der

Gefahrenquelle einen Haustechniker einsetzen, um einen technischen

Defekt der Heizungsanalge auszuschließen. Ein Ermittlungsverfahren

wegen gefährlicher Körperverletzung gem. § 224 StGB gegen Unbekannt

wurde eingeleitet.



