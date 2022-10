POL-NB: Rettungseinsatz an der Seebrücke Sellin

Sassnitz (ots) -



Am 24.10.2022 gegen 09:58 Uhr, wurde über den Polizeinotruf bekannt,

dass sich auf der Seebrücke Sellin eine verwirrte Person aufhalten

soll. Eine Funkstreifenbesatzung des PR Sassnitz begab sich umgehend

zur Seebrücke. Vor Ort konnte ein aggressiver Mann angetroffen werden

der, als sich die Beamten ihm näherten, unvermittelt in die Ostsee

sprang. Als erste Rettungsmaßnahme wurde der Person ein Rettungsring

zugeworfen, den er zwar kurz festhielt, dann aber losließ und weiter

auf die Ostsee hinausschwamm. Drei eingesetzte Rettungsschwimmer der

Feuerwehr versuchten vergeblich die Person zu fixieren und an Land zu

bringen. Letztlich konnte der 46-jährige Deutsche aus Erfurt durch

Kameraden der Feuerwehr, die ein Schlauchboot eingesetzt hatten, aus

dem Wasser geborgen werden. Während seiner Bergung leistete der Mann

Widerstand und verletzte einen Polizeibeamten an Bord des

Schlauchbootes leicht. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Mann

unter Polizeibegleitung in ein Krankenhaus nach Stralsund verbracht.



Thomas Krüger,

Polizeihauptkommissar,

Polizeipräsidium Neubrandenburg,

Polizeiführer vom Dienst



