POL-NB: 12- und 14-Jähriger vermisst

Malchow (ots) -



Die Polizei Röbel sucht seit dem Vormittag des heutigen 24.10.2022 nach einem 12-jährigen Jungen aus Rechlin und einem 14-jährigen Jungen aus Mirow.

Beide besuchen die Gehörlosenschule in Güstrow. Sie werden Montags mit einem Fahrdienst nach Güstrow gefahren. Beim Abholen eines weiteren Schülers, fiel dem Fahrdienstfahrer in Malchow das Fehlen der beiden Jungs auf.



Eine Personenbeschreibung sowie Fotos der Vermissten sind abrufbar unter: https://bit.ly/3TMHxX5



Die Medien werden um Unterstützung und Ausstrahlung des Fahndungsaufrufs gebeten.



Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizei in Röbel unter 039931-8480, der Notruf unter 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell