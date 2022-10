POL-LWL: Psychisch auffälliger Mann schlägt Scheiben des ´Islamischen Kulturvereins´ ein

Parchim (ots) -



In der Nacht zu Sonntag hat ein psychisch auffälliger Mann mehrere Fensterscheiben des "Islamischen Kulturvereins" im Parchimer Juri-Gagarin-Ring mittels Steinen eingeschlagen. Anschließend soll er, ersten Erkenntnissen zu Folge, Stühle aus der Einrichtung auf die Straße gelegt haben. Danach flüchtete der zunächst unbekannte Täter. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort. Etwa anderthalb Stunden nach dem Vorfall erschien ein 28-Jähriger mit Schnittverletzungen an der Hand im Polizeirevier Parchim. Ersten Ermittlungen zu Folge ist der gebürtige Türke mit Wohnsitz in Parchim für den Vorfall im Juri-Gagarin-Ring verantwortlich. Der Mann, welcher sich psychisch sehr auffällig verhielt und selbstgefährdende Äußerungen machte, konnte anschließend in eine Klinik nach Schwerin gebracht werden.

Der 28-türkischstämmige Mann hatte bereits vor ein paar Wochen ein parkendes Auto in Parchim mit einer Eisenstange demoliert (die Polizei informierte am 12.10.2022).



