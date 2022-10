POL-HRO: Nach rassistischen Äußerungen beim Hansa-Spiel - polizeilicher Staatsschutz ermittelt

Rostock (ots) -



Bei der Zweitliga-Partie F.C. Hansa Rostock gegen 1. FC Kaiserslautern ist es am Freitag, 21. Oktober, zu einer fremdenfeindlichen Äußerung in Richtung der Gästemannschaft gekommen. In der 82. Spielminute fiel das zweite Tor für den 1. FC Kaiserslautern durch Terrence Boyd. Daraufhin war in einer Live-Übertragung eines Privatsenders eine beleidigende und fremdenfeindliche Aussage von der Südtribühne, vermutlich an den Torschützen gerichtet, zu hören.



Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt nun wegen des Verdachts der Beleidigung und Volksverhetzung.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell