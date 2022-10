POL-SN: Polizei veröffentlicht Bilder eines Täters nach Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Schwerin (ots) -



Die Polizei veröffentlicht nun Fotos eines Tatverdächtigen, der bereits im Juli dieses Jahres mehrere Fahrzeuge beschädigt haben soll und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Wie in einer Pressemitteilung vom 18.07.2022 bereits veröffentlicht wurde, soll eine bisher unbekannte Person mindestens gegen zehn Spiegel der am Straßenrand stehenden Fahrzeuge getreten haben. Während der letzten Monate konnten Fotos eines Tatverdächtigen ermittelt werden. Mit der Veröffentlichung erhofft sich die Polizei Schwerin nun Hinweise aus der Bevölkerung zu dem Tatverdächtigen.

Die Fotos können hier eingesehen werden: https://fcld.ly/y8ofao8



Das Amtsgericht Schwerin erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schwerin einen Beschluss zur Veröffentlichung der Bilder.



Hinweise zur Identität der abgebildeten Person nimmt die Polizei Schwerin unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560, über die Internetwache www.polizei.mvnet.de und in jeder Polizeidienststelle entgegen.



Die Printmedien werden gebeten, bei der Veröffentlichung dieser Fahndung das Bildmaterial mit aufzunehmen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





