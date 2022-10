POL-NB: Diebstahl eines Tankanhängers

Details anzeigen Tankanhänger Tankanhänger

Im Zeitraum vom 21.10.2022 18:00 Uhr bis zum 22.10.2022 14:00 Uhr ist es zum Diebstahl eines Tankanhängers im Bereich des Kummerower Sees gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Anhänger am 21.10.2022 gegen 18:00 Uhr an der Ecke K34/Wolkwitzer Wech kurz vor der Ortschaft Meesiger abgestellt, da in der Nähe Bauarbeiten durchgeführt werden sollten. Mitarbeiter der geschädigten Firma stellten am 22.10.2022 gegen 14:00 Uhr den Diebstahl fest.



Bei dem entwendeten Anhänger handelt es sich um einen zwei Jahre alten KFZ-Anhänger der Marke Brenderup, Typ MT2600. Auf dem Anhänger befindet sich ein Tank, welcher zum Zeitpunkt des Diebstahls leer war. Der Wert wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. An dem Anhänger befand sich das polnische Kennzeichen PL 84046.



Die Malchiner Polizeibeamten haben die Strafanzeige und die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die im benannten Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen im Bereich der Ortschaft Meesiger bemerkt haben oder andere sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Diebesgutes geben können, richten diese bitte an die Polizei in Malchin unter 03994-231 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



