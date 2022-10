POL-SN: Polizei sucht Zeugen nach dem Brand eines abgestellten Wohnwagens

Schwerin (ots) -



Am heutigen Morgen gegen 2.20 Uhr wurde der Polizei der Brand eines abgestellten Wohnwagenanhängers im Stadtteil Mueßer Holz bekannt. Beim Eintreffen der Beamten stand das Fahrzeug auf einem Parkplatz an der Ziolkowskistraße bereits im Vollbrand und musste von der Schweriner Feuerwehr gelöscht werden. Zu Personenschaden kam es nicht, auch angrenzende Fahrzeuge blieben unbeschädigt. Die Sachschadenshöhe wird auf ca. 5.000 Euro beziffert.

Das Schweriner Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten sich bei er Polizei Schwerin unter den Telefonnummern 0385/5180-2223 oder -1560 zu melden.



