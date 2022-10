POL-HST: Alkohol- und Drogenfahrten im gesamten Zuständigkeitsbereich

Landkreis Vorpommern-Rügen (ots) -



Am Freitag, dem 21.10.2022 gegen 17:00 Uhr unterzogen die Beamten bei Sassnitz einen 36-jährigen Deutschen auf einem E-Scooter einer Verkehrskontrolle. Sie staunten nicht schlecht, der Fahrer stand augenscheinlich unter Einwirkung von Alkohol (0,5 Promille) und Drogen (THC). Beide Vortests reagierten positiv. Was ihm allerdings fehlte, war eine Versicherung für sein Gefährt. Es folgte eine Blutprobenentnahme, die Untersagung der Weiterfahrt und entsprechende Anzeigen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und gegen die 0,5 Promille-Grenze.



Gegen 22:30 Uhr entdeckten Hinweisgeber bei Prerow ein Auto im Graben. Dessen Fahrer bat um Hilfe, selbiges wieder auf die Straße zu schieben. Das kam ihnen jedoch komisch vor und sie informierten die Polizei. Die Beamten aus Barth stellten dann vor Ort Alkoholgeruch bei dem 50-jährigen Deutschen fest. Ein Vortest ergab hier 2,15 Promille. Eine Strafanzeige wurde gefertigt. Auch ihm wurde zur Beweiserhebung durch einen Arzt Blut abgenommen und anschließend die Weiterfahrt untersagt.



Ebenfalls durch Barther Beamte wurde am Sonntag 23.10.2022 gegen 09:15 Uhr in Velgast ein alkoholisierter Fahrer eines Pkw erwischt. Der 39-jährige Deutsche hatte im Vortest einen Atemalkoholwert von 0,63 Promille. Ihn erwartet neben der Untersagung der Weiterfahrt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige (im Regelverstoß 500 Euro Bußgeld).



Die Beamten in Bergen führten eigentlich eine Geschwindigkeitskontrolle durch am heutigen Montag, 24.10.2022, als ihnen ein zu schneller Pkw auffiel, bei dessen 24-jährigen deutschen Fahrer es sich lohnte einmal genauer hinzuschauen. Dieser wies Auffälligkeiten auf, sodass ein Drogenvortest durchgeführt wurde. Dieser reagierte positiv auf THC. Was folgte, waren ebenfalls eine Blutprobenentnahme, die Untersagung der Weiterfahrt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige (im Regelfall ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro).



