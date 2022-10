POL-HRO: Zwei Einsätze mit alkoholisierten Autofahrern am Wochenende

Rostock (ots) -



Bereits am frühen Freitagabend, gegen 19:20 Uhr, meldeten zwei aufmerksame Zeuginnen einen Verkehrsunfall in Toitenwinkel. Der männliche Fahrer hatte sich, nachdem er beim Einparken ein anderes Fahrzeug beschädigt hatte, zu Fuß entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die alarmierten Beamten der Polizei Rostock konnten aufgrund des genannten Kennzeichens und der guten Personenbeschreibung den Fahrzeugführer an seiner Wohnanschrift antreffen. Während des Gespräches konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des 53-jährigen Rostockers wahrnehmen. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,80 Promille.



Einen ähnlichen Wert pustete der Fahrer eines Audis in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Gegen 01:00 Uhr befuhr der 34-Jährige die Rövershäger Chausse und beabsichtige in den Verbindungsweg einzubiegen. Vor Ort nahmen mehrere Polizeibeamte gerade einen Verkehrsunfall mit Polizeibeteiligung im Kreuzungsbereich auf (siehe Pressemitteilung vom 23.10.2022, Polizeiauto bei Verkehrsunfall stark beschädigt). Der Audi Fahrer übersah die Absperrungen und fuhr zunächst ungebremst auf die Polizeibeamten zu. Nur das Wegspringen der Beamten von der Fahrbahn, verhinderte eine Kollision. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeugführers stellten die Beamten fest, dass der Mann offensichtlich alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab hier einen Wert von 1,79 Promille.



Von beiden deutschen Fahrzeugführern wurden die Führerscheine sichergestellt und Blutproben entnommen. Der 53- jährige Rostocker muss sich zusätzlich noch wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.



Das Kriminalkommissariat Rostock hat die Ermittlungen zu beiden Sachverhalten übernommen.



