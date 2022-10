POL-ANK: Einbruchsdiebstahl in Bansiner Hotel

Usedom (ots) -



In der vergangenen Nacht (24. Oktober 2022, zwischen 01:30 Uhr und 05:20 Uhr) drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Hotel in der Bergstraße in Bansin ein und entwendeten eine Geldkassette. Zudem brachen die Täter einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten den gesamten Inhalt. Die Täter verursachten einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Zudem entstand ein Stehlschaden von etwa 2.200 Euro.



Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Heringsdorf unter 038378 279-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle entgegen.



