POL-LWL: Einbruch in Einfamilienhaus

Plau am See (ots) -



In der Nacht zu Sonntag sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Plau eingebrochen. Der Vorfall ereignete sich zum Zeitpunkt der Abwesenheit der Eigentümer. Ob die Täter etwas aus dem Haus entwendet haben, ist derzeit noch unklar. Ersten Erkenntnissen und dem Spurenaufkommen zu Folge sollen sich die Einbrecher über ein Fenster an der Rückseite des Hauses gewaltsam Zutritt zum Wohnhaus verschafft haben. Anschließend wurden mehrere Räume des Einfamilienhauses durch die Einbrecher betreten und teilweise durchsucht. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt jetzt wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls. Hinweise zu diesem Vorfall, der sich zwischen Samstag 19.30 Uhr und Sonntag 08.40 Uhr im Bereich "Seestraße" ereignete, nimmt die Polizei in Plau unter der Tel. 038735/8370 entgegen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Franziska Feja

Telefon: 03874/411 305

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell