POL-NB: Feststellung von zwei jugendlichen Graffitisprayern in Trollenhagen (LK MSE)

Neubrandenburg (ots) -



Am Sonntag, dem 23.10.2022, gegen 02:20 Uhr stellten die Beamten des

Polizeihauptrevieres Neubrandenburg im Rahmen ihrer Streifentätigkeit

in der Hellfleder Straße in Trollenhagen zwei 15-jährige Jugendliche

fest, die im Verdacht stehen, mehrere Sachbeschädigungen durch

Graffiti begangen zu haben.



So wiesen die beiden Jugendlichen aus der Region Anhaftungen von

Sprühfarbe an ihren Händen sowie der Bekleidung auf, infolgedessen

sie durch die Polizeibeamten kontrolliert wurden. Im weiteren Verlauf

der Kontrolle stellte sich heraus, dass sich in den mitgeführten

Rucksäcken der beiden Jugendlichen insgesamt 18 Farbsprühdosen

befanden, die im späteren Verlauf sichergestellt wurden. Die

anschließenden polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass durch die

beiden Jugendlichen in der Nacht vom 22. zum 23.10.2022 in

Neubrandenburg mehrere Graffitis angebracht wurden. Insgesamt wurden

drei Garagentoren im Bereich des Ponyweges und eine Bushaltestelle in

der Demminer Straße in Neubrandenburg besprüht. Der dadurch

entstandene Sachschaden beläuft sich gegenwärtig auf zirka 1.000,-

EUR.



Auf die beiden deutschen 15-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren

wegen des Verdachts der Sachbeschädigung zu. Die weiteren

Ermittlungen werden durch das Kriminalkommissariat Neubrandenburg

geführt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide

Jugendliche an die Erziehungsberechtigten übergeben.



In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass das

Besprühen von öffentlichem und privatem Eigentum eine Straftat

darstellen kann, die mitunter teuer für den Sprayer werden kann.

Mögliche zivilrechtliche Ansprüche können gegenüber dem Täter oder

Verursacher 30 Jahre lang geltend gemacht werden.



